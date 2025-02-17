В Соль-Илецке отец случайно обварил кипятком 10-месячного сына

В Оренбургской области отец вылил чайник с кипятком на 10-месячного сына

В Оренбургской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчика случайно обварил кипятком отец. Об этом сообщает портал «Time 56».

10-месячный ребенок был доставлен в медицинское учреждение с термическим ожогом первой степени. Выяснилось, что травму мальчик получил дома. Ребенок ползал по полу на кухне и неожиданно схватил за ногу отца.

Мужчина не удержал чайник, и часть кипятка пролилась на голову и плечи мальчика. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находилась без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Ачинске женщина обварилась кипятком в ванне, ее не спасли.