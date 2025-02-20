Российские руководители назвали параметры идеального подчиненного

Только 38% руководителей совсем не обращают внимания на пол сотрудника, при этом 36% уверены, что мужчины больше соответствуют образу идеального подчиненного, тогда как 26% считают идеальными исполнителями женщин, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый четвертый (25%) считает, что наиболее подходящий под это определение сотрудник должен быть в возрасте от 30 до 35 лет. Еще по 17% респондентов отметили, что их идеальные сотрудники находятся в возрасте от 35 до 40 лет и от 25 до 30 лет. При этом количество лет не имеет значения лишь для 16% опрошенных.

Самым важным профессиональным навыком идеального исполнителя у российских руководителей оказалось умение создавать и отлаживать новые процессы в компании — такой ответ выбрали 37% респондентов. В ТОП-3 важнейших навыков также вошли самостоятельность (33%) и четкое выполнение поставленных задач. Интересно, что реже всего опрошенные выбирали креативный подход (14%).

Руководителям на работе не хватает чувства юмора (16%) — этот навык вошел в список пяти самых популярных личностных черт идеального подчиненного. Прежде всего боссы хотят видеть в идеальном исполнителе максимальную работоспособность (39%), ответственность (34%), внимательность (32%) и честность (23%).

Каждый третий руководитель (32%) уверен, что подчиненный должен опрятно и дорого выглядеть. Дать свободу во внешнем виде в рамках приличия готовы 23% опрошенных, еще 11% считают, что подчиненному можно все. Каждый пятый уверен, что исполнитель не должен превосходить своего руководителя во внешнем виде, а 14% ждут, что их сотрудники будут выглядеть дорого. Интересно, что среди женщин-руководителей критерий «подчиненный не должен сильно превосходить своего руководителя во внешнем виде» располагается на первом месте (28%), тогда как у мужчин требования к внешнему виду не завышены.

«Год назад мы проводили схожий опрос среди работающих россиян, чтобы выяснить, каким они видят идеального руководителя. Тогда критерии соискателей к боссу были высокими, в частности, респонденты отмечали больше характеристик идеального руководителя, чем сегодня боссы выбрали для своих подчиненных, — рассказал организатор премии Team Awards, основатель и CEO Support Partners Константин Борисов. — На фоне дефицита кадров в разных областях мы можем увидеть, что исполнители завышают требования к руководителям, поскольку сейчас на рынке труда наблюдается господство соискателей. HR-менеджеры, собственники компаний и начальники отделов напротив стремятся выбрать наиболее базовые характеристики для исполнителей в надежде на то, что в ходе совместной работы их удастся чему-то научить или адаптировать с личностной точки зрения».

Руководители назвали красные флаги сотрудников, которых точно нельзя считать идеальными. В ТОП-3 вошли глупые (46%), нечестные (35%) и пьющие (31%) подчиненные.

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