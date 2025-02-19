Бастрыкин заинтересовался историей с одиноким ребенком в захламленной квартире в Москве

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после того, как в захламленной московской квартире обнаружили одинокого ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по столице возбудить уголовное дело по факту нахождения трехлетнего ребенка в одиночестве в захламленной квартире и предоставить доклад об обстоятельствах инцидента. В данный момент следователи проводят процессуальную проверку.

Инцидент произошел в квартире дома на Боровском шоссе. Жители забили тревогу, когда увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а изнутри доносится детский плач. В захламленном жилище в полном одиночестве обнаружили мальчика 2022 года рождения. Мать дошкольника уже ранее привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, ее местонахождение устанавливается.

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