Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин заинтересовался историей с одиноким ребенком в захламленной квартире в Москве

Бастрыкин поручил завести дело из-за одинокого ребенка в московской квартире
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после того, как в захламленной московской квартире обнаружили одинокого ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по столице возбудить уголовное дело по факту нахождения трехлетнего ребенка в одиночестве в захламленной квартире и предоставить доклад об обстоятельствах инцидента. В данный момент следователи проводят процессуальную проверку.

Инцидент произошел в квартире дома на Боровском шоссе. Жители забили тревогу, когда увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а изнутри доносится детский плач. В захламленном жилище в полном одиночестве обнаружили мальчика 2022 года рождения. Мать дошкольника уже ранее привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, ее местонахождение устанавливается.

Ранее россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами