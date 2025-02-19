Россиянин получил 12 лет строгого режима за неприличную переписку с детьми

В Петербурге мужчина получил 12 лет колонии за неприличную переписку с детьми

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который вел неприличную переписку с двумя детьми. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что мужчина в 2023 году вел переписку с двумя детьми 2012-го и 2013-го годов рождения. В ходе общения он совершал в отношении малолетних иные действия сексуального характера, используя их беспомощное состояние. Также он отправлял им материалы непристойного содержания.

В ходе разбирательства подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с детьми, на срок в 12 лет.

До этого пожилой педофил-рецидивист пытался надругаться над девочкой в московском подъезде. На счету 70-летнего мужчины десятки нападений на детей, последний раз он освободился из мест лишения свободы около года назад.

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