Россиянка поставила знакомому «порноультиматум» ради вымогательства 5 млн рублей

Петербурженка вымогала у москвича 5 млн рублей с помощью откровенного ролика и попалась полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В руки жительницы Петербурга попало откровенное видео с участием знакомого из Москвы. Она стала шантажировать мужчину, угрожая распространить ролик, и он попытался откупиться от нее, переведя злоумышленнице 3 тысячи рублей.

Однако после этого ставки резко взлетели — вымогательница стала требовать у мужчины 5 млн рублей под угрозой распространения видео. Женщина установила срок выплаты до 17 февраля.

Мужчина обратился за помощью в полицию, и стражи порядка организовали оперативный эксперимент. Пострадавший 17 февраля встретился с вымогательницей в кафе и передал ей «деньги», которые представляли собой муляжи банкнот. Как только злоумышленница получила их, ее задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные избили и вывезли в лес троих военных ради вымогательства 450 тысяч рублей.