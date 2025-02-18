Неизвестные избили и вывезли в лес троих военных ради вымогательства 450 тысяч рублей

В Саратовской области неизвестные избили военных и вымогали у них деньги

В Саратовской области неизвестные избили военных, вывезли их на окраину и вымогали деньги. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Вольске. Четверо злоумышленников ворвались в квартиру, где избили троих военнослужащих.

После этого нападавшие посадили военных в машину и вывезли на окраину города. Там они стали вымогать у каждого из них по 150 тысяч рублей под надуманным предлогом. Общая сумма, которую хотели получить злоумышленники, составляла 450 тысяч рублей.

Как разрешилась ситуация, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников.

До этого на Дальнем Востоке на участника СВО напали за отказ купить телефон. За мужчину вступился сотрудник полиции, который в тот момент не был на службе. На него также напали.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в вымогательстве с помощью Telegram-канала.