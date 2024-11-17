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Изменение климата вызвало всплеск заболеваемости опасной лихорадкой, узнали ученые

ASTMH: количество заражений лихорадкой денге увеличится на 40–200% из-за климата

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Global Look Press

Американские ученые из Стэнфордского и Гарвардского университетов пришли к выводу, что глобальная заболеваемость лихорадкой денге повышается по мере потепления климата. Результаты представили на ежегодном собрании Американского общества тропической медицины и гигиены (ASTMH).

Лихорадка денге, также известная как костоломная лихорадка — вирусное заболевание, распространяемое комарами. В тяжелой форме болезнь вызывает мучительные боли в суставах. Лекарств от лихорадки денге не существует, а доступные вакцины показали ограниченную эффективность.

Как показал анализ медицинских данных из 21 страны присутствия лихорадки, только в государствах Северной и Южной Америки в 2024 году было зарегистрировано почти 12 млн случаев заражений вирусом денге по сравнению с 4,6 млн в 2023 году.

По словам исследователей, к 2050 году потепление приведет к дополнительному всплеску заболеваемости денге на 40–60% в глобальном масштабе.

Эндемичные для денге районы, которые только сейчас вступают в зону комфортной температуры для передачи вируса в 20–29°C (части Перу, Мексики, Боливии и Бразилии), могут столкнуться с наибольшими будущими рисками. При этом число случаев заражения может вырасти на 150–200% в течение следующих нескольких десятилетий.

Специалисты отметили, что в настоящее время не менее 257 млн человек живут в местах, где потепление климата может привести к удвоению заболеваемости лихорадкой денге в течение следующих 25 лет.

В то же время районы, которые уже находятся на верхней границе температурного диапазона, (например, южный Вьетнам) испытают небольшое дополнительное воздействие климата и потенциально небольшое снижение заболеваемостью лихорадкой денге.

Ранее ученые нашли неожиданный фактор, пресекающий размножение комаров.

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