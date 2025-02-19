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В ГД заявили, что депутат Напсо не появлялся на заседаниях более 200 дней

Депутат Пинский: Юрий Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Юрий Напсо, которого обвиняют в том, что он не посещал заседания, не появлялся в стенах нижней палаты парламента свыше 200 дней. Об этом сообщил глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский, которого цитирует РИА Новости.

«В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — сказал Пинский.

В декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссиям проработать вопрос о лишении полномочий депутата Напсо. Он уточнил, что тот два года не посещает заседания и лично не присутствует на заседаниях комитета ГД по госстроительству и законодательству, в состав которого входит.

В конце октября газета «Коммерсантъ» писала, что суд в Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в пользу государства активы Напсо и аффилированных с ним лиц. По данным издания, несмотря на требования антикоррупционного законодательства, депутат продолжал заниматься бизнесом и приобретать дорогостоящие объекты недвижимости без внесения сведений о них в свою декларацию о доходах.

Ранее в Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» квартиру в ТЦ.

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