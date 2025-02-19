UPI: американка выиграла в лотерею $2 млн благодаря продавцу, давшему ей не тот билет

В США женщина выиграла $2 млн благодаря ошибке продавца, пишет UPI.

Жительница Кэрролтона, штата Вирджиния, Келли Линдси стала обладательницей лотерейного приза в размере $2 млн благодаря ошибке продавца. Изначально американка была недовольна, когда мужчина по ошибке пробил по кассе ей другой билет вместо того, который она хотела. Однако ее раздражение быстро сменилось радостью, когда она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла главный приз.

Вместо того чтобы получать выигрыш в виде ежегодных выплат, Линдси выбрала единовременную сумму. После вычета налогов она получит $1,25 млн.

Келли рассказала, что планирует использовать выигрыш для «улучшения своей жизни» и, возможно, воплощения давних мечтаний. Кроме того, часть денег она переведет на свой банковский счет.

Ранее лотерейный билет, спрятанный в Библии, принес женщине $1 млн.