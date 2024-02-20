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Стали известны самые смешные подарки от женщин коллегам на 23 февраля

RT: чаще всего женщины дарят коллегам подарки на 200-300 рублей

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Shutterstock

Женщины чаще всего принимают участие в подготовке подарков мужчинам-коллегам на День защитника Отечества – об этом заявили 75% участниц соответствующего исследования. Из них добровольно в этом участвуют 82% сотрудниц. При этом зачастую сотрудницы дарят коллегам смешные подарки, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

18% опрошенных сотрудниц признались, что участвуют в подготовке праздника только из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ. При этом на вопрос о желании отменить корпоративное празднование положительно ответили лишь 27% респондентов, а 73% отказались от такой перспективы.

Что касается подарков, то чаще женщины собирают презенты за 200-300 рублей (38%), чуть реже – за 400-500 рублей (25%). Подарки дороже 500 рублей делают 24% опрошенных. По 100-200 рублей сбрасываются только 9% работников, а произвольную сумму сдают не более 4%.

В список самых смешных подарков коллегам попали танки из носков, шоколад с фото мужчин, мыло в виде красной икры, кухонные фартуки с фигурой Аполлона и «буденовки» для бани.

Отмечают в рабочих коллективах праздник чаще всего фуршетом (74% компаний), некоторые организуют конкурсы, игры и викторины (31%). Реже сотрудники празднуют в ресторане или кафе (15%). Заказывают артистов на 23 февраля лишь в 7% компаний, а поздравления по электронной почте рассылают 19% компаний.

Всего в опросе, проведенном исследовательским центром «Зарплата.ру» приняли участие 2,1 тыс. сотрудниц.

Напомним, треть россиян признались, что будут работать на 23 февраля и 8 марта, причем большинство из них – мужчины. Это меньше, чем годом ранее, когда о таких планах сообщили 54% россиян.

Ранее стилист дала совет, что подарить мужчине на 23 февраля.

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