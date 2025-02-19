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Антона Новикова назначили гендиректором «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»

Антон Новиков будет заниматься развитием инфраструктурных проектов ВТБ
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Depositphotos

Антон Новиков назначен на должность генерального директора «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». На новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие текущих инфраструктурных проектов бизнеса группы ВТБ и новых направлений в области государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что Антон Новиков, присоединившийся к группе ВТБ в 2014 году, более 20 лет занимал руководящие позиции в области инфраструктурного строительства и инвестиций на принципах ГЧП. При его участии были реализованы крупнейшие проекты ГЧП в России, среди которых скоростная платная автодорога М-11 «МоскваСанкт-Петербург» (участок от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга), Витебская развязка и другие.

Как отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, группа ВТБ имеет большой опыт в финансировании и строительстве крупных инфраструктурных проектов.

«Уверен, что усиление команды позволит укрепить позиции «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» как лидера на рынке и ускорит реализацию социально-значимых инфраструктурных проектов в России», — сказал он.

В банке отметили, что Андрей Аверин, который раньше занимал должность гендиректора «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», останется в группе ВТБ и будет заниматься задачами инфраструктурного бизнеса.

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