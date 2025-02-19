Антона Новикова назначили гендиректором «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»

Антон Новиков назначен на должность генерального директора «ВТБ Инфраструктурный Холдинг». На новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие текущих инфраструктурных проектов бизнеса группы ВТБ и новых направлений в области государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что Антон Новиков, присоединившийся к группе ВТБ в 2014 году, более 20 лет занимал руководящие позиции в области инфраструктурного строительства и инвестиций на принципах ГЧП. При его участии были реализованы крупнейшие проекты ГЧП в России, среди которых скоростная платная автодорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (участок от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга), Витебская развязка и другие.

Как отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, группа ВТБ имеет большой опыт в финансировании и строительстве крупных инфраструктурных проектов.

«Уверен, что усиление команды позволит укрепить позиции «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» как лидера на рынке и ускорит реализацию социально-значимых инфраструктурных проектов в России», — сказал он.

В банке отметили, что Андрей Аверин, который раньше занимал должность гендиректора «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», останется в группе ВТБ и будет заниматься задачами инфраструктурного бизнеса.