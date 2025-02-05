Россиянин украл в автосервисе кошелек и раздал из него деньги случайным прохожим

В Оренбурге 60-летнего местного жителя признали виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба потерпевшему. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года обвиняемый заглянул в помещение автосервиса, чтобы зарядить мобильный телефон. Внутри он не обнаружил сотрудников, зато нашел сумку, оставленную без присмотра, и кошелек с крупной суммой. Злоумышленник забрал кошелек, после чего вышел на улицу и принялся раздавать из него деньги случайным прохожим. Ущерб, который понес владелец сумки, составил 60 тысяч рублей.

Через некоторое время нарушителя задержали сотрудники полиции.

«Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказали в областном ведомстве.

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