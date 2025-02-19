Суд продлил арест обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Суд в Москве продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Обвиняемых в исполнении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова оставили в СИЗО еще на месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей... на срок 1 месяц 2 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рачабализода просил изменить ему меру пресечения на запрет определенных действий, но получил отказ.

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В пособничестве четверым террористам обвиняют еще несколько человек.

Ранее сообщалось, что владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте.