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Пассажирскому самолету пришлось экстренно сесть из-за разгерметизации унитаза

«Авиаторщина»: разгерметизация унитаза вынудила экипаж самолета сесть в Магадане
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Telegram-канал «Авиаторщина»

Разгерметизация унитаза привела к вынужденной посадке самолета Ан-24 в Магадане. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент произошел еще в январе, но известно о нем стало только сейчас. Источники сообщили, что самолет Ан-24РВ авиакомпании «ИрАэро» с шестью членами экипажа и 33 пассажирами вылетел из Магадана в село Кепервеем. Взлет и набор высоты 4900 метров прошли штатно, но на 50-й минуте полета пилоты почувствовали давление на барабанные перепонки, а приборы начали показывать уменьшение перепада давления в кабине до 0,2 и увеличение высоты в кабине. Бортпроводница поделилась, что тоже ощутила давление на уши. При этом пассажиры на самочувствие не жаловались.

Бортмеханики осмотрели салон воздушного судна. Командир самолета решил снизиться до 3650 метров. В это время бортмеханик-стажер нашел предполагаемое место утечки воздуха в туалете — там оказалась нарушена герметичность бака унитаза, которую можно было устранить только на земле.

Командир воздушного судна решил вернуться на аэродром вылета. Борт приземлился в Магадане без происшествий.

Техперсонал во время осмотра нашел приоткрытый задний замок крышки сливной панели и приоткрытую тарелку клапана, а ручка сливного клапана была в промежуточном положение. На ней нашли осевой и радиальный люфты, а штифт стопора был изогнут и не находился в пазу сектора.

После инцидента Росавиация рекомендовала авиакомпании «ИрАэро» проверить туалеты на всем парке самолетов.

Ранее самолет с неисправностью совершил аварийную посадку в Шереметьево.

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