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Немецкое агентство отозвало новость о яхте «сестры Усманова»

DPA отозвало новость о том, что сестра Усманова владеет яхтой Dilbar
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Немецкое агентство DPA отозвало новость, в которой утверждалось, что сестра бизнесмена Алишера УсмановаГульбахор Исмаилова — является владелицей яхты Dilbar. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе предпринимателя.

«Аналогичное утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования введения санкций против Г. Исмаиловой, а также для обоснования масштабных обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами на Dilbar в 2022 г. Эта информация была растиражирована многочисленными СМИ, которым теперь DPA рекомендовало удалить любые ее перепечатки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что источником для материала агентства стало заявление Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии в социальной сети X. В них утверждалось, что принадлежность яхты к Исмаиловой была выявлена по итогам «тщательного расследования». Однако после обращения адвокатов сестры Усманова ВКА удалило свои посты, подчеркнули в пресс-службе.

В августе 2023 года Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar в порту Бремена. Миллиардер назвал нарушением его права на неприкосновенность жилища, а санкции в свой адрес — безосновательными.

Ранее Усманов подал в суд на банк UBS Europe.

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