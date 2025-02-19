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Попавшей в больницу с сердечным приступом туристке грозит тюрьма из-за долга за лечение

Британка попала в больницу в Марокко и оказалась под угрозой ареста за долги
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Jack Gilder/SWNS

Гражданке Великобритании, у которой случился сердечный приступ во время отдыха в Марокко, угрожают тюрьмой из-за долгов за лечение. Об этом пишет Dailyy Mail.

В феврале 58-летняя Коллет Робинсон отдыхала с подругой в отеле Valeria Madina Club Resort в Марракеше и сидела у бассейна, когда у нее внезапно началась рвота. Женщину доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у нее сердечный приступ и установили стент.

Несмотря на то, что у туристки был оформлен страховой полис, за пребывание в больничной палате и операцию ей выставили счет в £22 тыс. Дети британки предложили покрыть расходы ежемесячными платежами, но врачи потребовали единовременной выплаты и заявили, что в обратном случае их мать арестуют.

Джек Робинсон, сын Коллет, заявил, что не может навестить мать в больнице, так как не хочет тратить деньги, которые можно было бы пустить на списание долга. Он отметил, что с 11 февраля женщина находится в палате одна, и хотя ее самочувствие уже позволяет вернуться домой, медики не отпускают пациентку и постоянно угрожают ей арестом.

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