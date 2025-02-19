Посетитель рынка пытался остановить похитителя мандаринов и получил три удара ножом

В Томске мужчину осудили за нападение с ножом на человека из-за мандаринов

В Томске суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нападении на человека на рынке с ножом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в здании Фрунзенского рынка. Фигурант взял с прилавка несколько мандаринов, но не заплатил за них. На это обратил внимание один из посетителей и попытался остановить его.

В результате между мужчинами произошла потасовка, во время которой вор не менее трех раз ударил оппонента ножом, который принес с собой. Спасти пострадавшего не удалось.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, вину он не признал.

«На предварительном следствии он не отрицал случившегося, но уверял, что оборонялся», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 23 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима. Помимо этого, в качестве компенсации морального вреда он выплатил семье мужчины два миллиона рублей.

Известно, что фигурант привлекался к ответственности за преступление, связанное с оборотом наркотиков и напал на человека на рынке в период условно-досрочного освобождения, поэтому суд приговорил его к такому длительному сроку.

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