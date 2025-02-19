Полиция ищет московского подростка, сбежавшего из дома по указанию мошенников

Правоохранительные органы ищут 16-летнего школьника из Москвы, который ушел из дома, выполняя указания мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, юноша покинул квартиру в Южном Бутово 17 февраля, предварительно забрав из нее 30 тысяч рублей. После этого с семьей несовершеннолетнего связались неизвестные, представившиеся украинцами: они потребовали за юношу выкуп в размере 500 тысяч рублей. А также стали угрожать, что расправятся со школьником, если не получат названную сумму.

Родственники подростка обратились с заявлением в полицию, несовершеннолетнего ищут. По камерам наблюдения правоохранители отследили, что юноша заходил в торговый центр на Варшавском шоссе, при этом он все время разговаривал с кем-то по телефону. Спустя сутки, пропавшего подростка заметили в одной из соседних с Московской областей: он передвигался на такси в сторону Нижнего Новгорода.

Ранее пропавшего во Владимире школьника заподозрили в инсценировке собственного похищения.