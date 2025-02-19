Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция ищет московского подростка, сбежавшего из дома по указанию мошенников

В Москве школьник сбежал из дома по указанию мошенников, его ищет полиция
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы ищут 16-летнего школьника из Москвы, который ушел из дома, выполняя указания мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, юноша покинул квартиру в Южном Бутово 17 февраля, предварительно забрав из нее 30 тысяч рублей. После этого с семьей несовершеннолетнего связались неизвестные, представившиеся украинцами: они потребовали за юношу выкуп в размере 500 тысяч рублей. А также стали угрожать, что расправятся со школьником, если не получат названную сумму.

Родственники подростка обратились с заявлением в полицию, несовершеннолетнего ищут. По камерам наблюдения правоохранители отследили, что юноша заходил в торговый центр на Варшавском шоссе, при этом он все время разговаривал с кем-то по телефону. Спустя сутки, пропавшего подростка заметили в одной из соседних с Московской областей: он передвигался на такси в сторону Нижнего Новгорода.

Ранее пропавшего во Владимире школьника заподозрили в инсценировке собственного похищения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами