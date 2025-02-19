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Россиянам объяснили смысл введения семейного налогообложения

Юрист Зюков: семейное налогообложение направлено на повышение рождаемости
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РИА «Новости»

В России предложили разработать схему семейного налогообложения, а также пересмотреть систему расчета НДФЛ. Предлагаемые изменения помогут жителям страны, которые обеспечивают свои семьи, объяснил председатель комитета по налогам МГО «Опора России», гендиректор юридической компании «Яправ» Павел Зюков Общественной Службе Новостей.

Семейное налогообложение позволит считать доходы с учетом всех работающих членов семьи. Так, например, если в семье работает один человек, а остальные нет, и при этом его доходы облагаются по прогрессивной шкале налогообложения, то обеспечивать еще троих родственников ему будет трудно.

«Справедливым решением стало бы распределение его зарплаты на всех членов семьи, и тогда налог взимался бы по прогрессивной шкале, исходя из каждого члена семьи. Конечно, это рассчитано на увеличение рождаемости», — объяснил юрист.

Напомним, с инициативой введения схемы семейного налогообложения выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Предложенный подход предполагает расчет дохода гражданина с учетом его семейного статуса — в том случае, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, доход родителей суммируется и делится на четверых.

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