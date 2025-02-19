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Жителя Омска задержали по подозрению в госизмене, когда он пытался выехать на Украину

ФСБ: 20-летнего омича задержали из-за связей с украинскими спецслужбами
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

20-летнего жителя Омской области задержали по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ по региону Ирину Руснак.

По данным ведомства, омич намеревался вступить в ряды украинских формирований.

«Молодой человек направлял анкеты в адрес запрещенных в РФ террористических организаций и был задержан при попытке выезда на территорию Украины в зону ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ», — поделилась Руснак.

Она уточнила, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

До этого военный суд приговорил к лишению свободы братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, обвиняемых в госизмене и попытке диверсии в воинской части в Подмосковье.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.

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