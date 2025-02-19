Миронов объяснил необходимость изменений в предоставлении декретного отпуска

Если в России утвердят законопроект о разрешении беременным женщинам уходить в декрет на раннем сроке, то это станет для них не обязанностью, а правом, которое они смогут использовать по своему желанию. Такая норма сократит количество женщин, которые даже в сложном состоянии трудятся «до упора», чтобы дотянуть до 70 дней до родов, объяснил 360.ru один из авторов инициативы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

При одобрении документа женщина, которой будет легче и лучше уделить больше внимания себе и малышу, сможет получить такую возможность у государства, отметил Миронов.

«Думаю, что не все захотят уходить именно на ранних сроках. Но в итоге будет гораздо меньше случаев, когда женщина в положении, не жалея себя, трудится «до упора», ожидая тех самых 70 дней до родов», — подчеркнул депутат.

Законопроект предполагает выплату пособия по беременности с момента оформления отпуска. Также, по словам Миронова, планируется рассмотреть и другие поправки в этом направлении. В частности, предлагается сделать весь отпуск оплачиваемым, продлив его с полутора лет на три года. Также это время хотят засчитывать мамам в страховой стаж.

«Мы будем настаивать, чтобы отпуск по уходу за ребенком и учитывался в пенсионном стаже, и оплачивался в полном объеме», — заключил парламентарий.

Напомним, Миронов также отмечал, что при раннем выходе в декрет сроки окончания отпуска останутся без изменений. По его мнению, эта инициатива позволит снизить риски осложнений и способствует улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее для беременных россиянок предложили ввести бесплатный проезд.