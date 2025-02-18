Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД внесли проект, расширяющий права беременных

В ГД рассмотрят проект о праве беременных уходить в декрет на любом сроке
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым готовят к внесению в Госдуму законопроект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе партии, инициатива, разработанная с учетом предложений патриарха Кирилла, будет представлена во вторник, 18 февраля.

Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Авторы инициативы уверены, что ранняя постановка на учет позволит своевременно обнаружить и предотвратить возможные осложнения.

Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект предоставляет женщинам право выбора: они смогут уйти в декрет на любом сроке беременности по своему желанию и на основании листка нетрудоспособности. При этом сроки окончания декретного отпуска останутся без изменений. Миронов выразил уверенность, что эта инициатива позволит снизить риски осложнений и способствует улучшению демографической ситуации в стране.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение пособия уволенным беременным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами