В ГД внесли проект, расширяющий права беременных

В ГД рассмотрят проект о праве беременных уходить в декрет на любом сроке

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым готовят к внесению в Госдуму законопроект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе партии, инициатива, разработанная с учетом предложений патриарха Кирилла, будет представлена во вторник, 18 февраля.

Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Авторы инициативы уверены, что ранняя постановка на учет позволит своевременно обнаружить и предотвратить возможные осложнения.

Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект предоставляет женщинам право выбора: они смогут уйти в декрет на любом сроке беременности по своему желанию и на основании листка нетрудоспособности. При этом сроки окончания декретного отпуска останутся без изменений. Миронов выразил уверенность, что эта инициатива позволит снизить риски осложнений и способствует улучшению демографической ситуации в стране.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение пособия уволенным беременным.