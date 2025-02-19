Работник скорой ударил пьяницу, к которому он приехал на вызов

В Твери работник скорой поднял руку на пьяного мужчину, к которому бригада приехала на помощь. Инцидент произошел днем 18 февраля и попал на городские камеры наблюдения. Позже видео опубликовал Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Все произошло у дома 56 по улице Левитана. Кто-то из прохожих вызвал медиков пьяному мужчине, который сидел на лавочке у подъезда и плохо себя чувствовал. Прибывшие на место сотрудники скорой вступили в диалог с пациентом. На кадрах видно, как медработник грубо толкает пьяницу в голову, после чего тот пытается ответить ногой, чем провоцирует большую агрессию: мужчина сначала еще раз бьет пациента по голове, а затем кидает его лицом об асфальт. После этого скорая уезжает с места ЧП.

По информации канала, потерпевшего забрали полицейские, так как медики пожаловались на агрессию со стороны пьяницы.

Ранее в Башкирии пациент ударил врача из-за долгого ожидания в больничной очереди.