В Башкирии пациент напал на врача, потому что не хотел ждать своей очереди

В Благовещенске мужчина ударил врача за неоперативное оказание медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В полицию обратился 28-летний врач и попросил наказать пациента, который нанес ему телесные повреждения. Дебошир был задержан на месте преступления, то есть в городском медучреждении. Им оказался 24-летний местный житель.

Как сообщается, в день инцидента подозреваемый споткнулся на улице и получил травму, с которой пришел на прием. Однако не смог сразу получить медицинскую помощь из-за большой очереди. Мужчина стал вести себя агрессивно и оскорблять врача, в ходе конфликта он ударил его.

На хулигана уже возбудили уголовное дело. Молодой человек дал признательные показания.

Ранее 68-летний француз напал на врача, который отказался его принять из-за опоздания.