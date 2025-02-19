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В Госдуме прояснили вопрос с кормлением грудью в общественных местах

Депутат Буцкая: женщину нельзя выгнать из общественного места за кормление грудью
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В России сегодня уже разрешено кормить младенцев грудью в общественных местах. Этот вопрос вновь подняли на обсуждение ради помощи кормящим мамам, поэтому сейчас планируется законодательно закрепить недопустимость ущемления их прав, сообщила 360.ru первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат напомнила, что никто не может выгнать женщину за кормление ребенка из музея, кафе, фитнес-клуба и других заведений. Однако для них требуется создать комфортные условия, над чем сегодня и начали работу, пояснила Буцкая.

«Дело в том, что, когда вы кормите ребенка грудью, в парке где-то. Представляете, вам в этот момент подходят и говорят: «выйдите отсюда». И ведь такое может произойти. Да и происходит», — отметила депутат, напомнив о случаях, когда за это выгоняли женщин из музея и ресторана.

Поэтому требуется прописать в законодательстве нормы поведения в подобных ситуациях, причем речь идет именно о том, чтобы объяснить россиянам тонкости вопроса. Нельзя «разрешить то, что и так разрешено», поэтому нужно лишь прояснить эту тему и сподвигнуть организации создавать соответствующие условия, подчеркнула Буцкая.

«Вы привыкли к тому, что мы все запрещаем, а мы, наоборот, помогаем. Разговор про помощь кормящей маме», — заключила парламентарий.

Напомним, замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева до этого призвала разработать для компаний стандарт семейно-демографической политики и поддерживать те из них, которые внедряют корпоративные программы по поддержке семей с детьми. В том числе речь идет о создании детских комнат и дополнительных выплат за рождение детей.

Ранее женщину, кормившую ребенка грудью в раздевалке, выгнали из московского фитнес-клуба.

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