Гастарбайтеры изнасиловали женщину на глазах у мужа и угрожали перерезать горло их сыну

В Индии гастарбайтеры надругались над женщиной на глазах у ее мужа

В Индии несовершеннолетнего юношу поймали за изнасилование женщины. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Тирупур. По данным издания, женщина, ее муж и трехлетний сын приехали в населенный пункт из штата Одиша. В какой-то момент к ним подошли три гастарбайтера из штата Бихар и предложили работу.

В результате компания отвела семью к себе на арендованную квартиру. Позже ночью эти же люди связали руки мужчине и надругались над женщиной. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленники угрожали, что перережут горло ее ребенку.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех троих подозреваемых, среди которых был 17-летний молодой человек.

До этого в США поймали мигранта-трансгендера, который надругался над 14-летним подростком в магазине. К моменту задержания его уже разыскивали в двух штатах, в стране он находился нелегально.

Ранее в Воронеже мужчина пришел к собутыльнику и надругался над его восьмилетней дочерью.