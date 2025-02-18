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В Воронеже мужчина пришел к собутыльнику и надругался над его восьмилетней дочерью

В Воронеже мужчину осудили на 12,5 года за изнасилование дочери знакомого
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Pixabay

Суд вынес приговор жителю Воронежа, который надругался над восьмилетним ребенком. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в мае 2019 года, но приговор 34-летнему мужчине вынесли только сейчас. По данным издания, фигурант разбирательств в день произошедшего распивал алкогольные напитки вместе со своим знакомым в его доме, где также находилась девочка.

Когда школьница ушла спать, гость последовал за ней и лег рядом. После этого мужчина надругался над ребенком.

Позже насильника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

«Вину в совершении преступления житель Воронежской области не признал», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 12,5 года лишения свободы.

До этого на Урале мужчина получил пять лет лишения свободы из-за романа с 13-летним ребенком. Молодой человек познакомился с девочкой в онлайн-игре, позже приехал к ней в город, где они проводили время вместе с арендованной квартире.

Ранее в Петербурге мужчина ударил любимую почти 200 раз и изнасиловал инвалидной тростью.

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