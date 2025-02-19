На Урале мигрант надругался над девочкой-подростком

В Екатеринбурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю соотечественницу. Жертвой стала 16-летняя девушка. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

«О совершенном преступлении сообщила мать девушки, которая на территории России находится законно и трудится мойщицей в автосалоне», — рассказал собеседник издания.

По словам матери потерпевшей, злоумышленник снимал комнату в той же квартире, где она проживает с дочерью. Женщина отметила, что мужчина совершил преступление еще в декабре, но ее дочь-подросток призналась о случившемся только сейчас.

Правоохранители задержали подозреваемого, мужчина не отрицает своей вины. По информации СМИ, иностранец легально пребывает и работает на территории РФ.

Ранее в Екатеринбурге мигранта-электрика обвинили в изнасиловании студентки.