Мигрант-электрик изнасиловал юную екатеринбурженку

В Екатеринбурге 33-летнего мигранта обвинили в изнасиловании 17-летней студентки, которая пригласила его в гости. Об этом со ссылкой на источник сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в ночь на 15 января в доме на Эльмаше. Несовершеннолетняя пригласила к себе в гости иностранца, работающего электриком. Мужчина стал домогаться студентки, а затем, предварительно, изнасиловал ее. Юная россиянка рассказала обо всем матери.

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца у него дома. Сначала мужчина все отрицал, но затем сознался. Отмечается, что мигрант не был ранее судим и находится в России законно. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

На мать студентки составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Близкие иностранца отмечают, что семья девушки является неблагополучной. По их словам, отца у подростка нет, а мать выпивает.

Ранее в Петербурге 66-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой в хаммаме.