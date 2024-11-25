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В России планируют принять новые меры против телефонных мошенников

Минцифры предложило ведомствам 30 новых мер против телефонного мошенничества

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Depositphotos

Минцифры уже направило другим ведомствам пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. Об этом рассказал ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Это большой, комплексный законопроект, он находится на согласовании. Мы его направили на согласование в ведомства. Я думаю, [согласование] до конца года займет время», — сказал он.

Назвать более точные сроки принятия мер пока нельзя. На данный момент предложенный пакет согласовывается с Центробанком и правоохранительными органами.

Известно, что ведомствам предлагают формировать базу голосов телефонных мошенников, установить запрет массовых спам-звонков, а также маскировку звонков от юридических лиц.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что в России стали вдвое меньше фиксировать звонки от мошенников после массированного удара Вооруженных сил России по энергоструктуре Украины 17 ноября. По данным источника, это связано с введением на территории Украины графиков отключения электричества, что помешало работе местных кол-центров, откуда и поступали звонки аферистов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram.

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