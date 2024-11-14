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В России назвали ненужным и опасным упрощение перепланировок квартир

Юрист Крохин: перепланировка квартир должна контролироваться жестче

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В России упростили процесс перепланировки квартир для собственников – сделать это можно в административном порядке и без решения суда. Однако это опасная мера, которая навредит жильцам – даже находясь у себя дома, они не будут в безопасности, подчеркнул председатель Жилищного союза, юрист Константин Крохин в беседе с 360.ru.

Сегодня желающим провести перепланировку россиянам достаточно представить в администрацию соответствующие документы. Возможность обжаловать решение через суд отменена, но это навредит и самим перепланировщикам, так как это, по сути, лишение конституционных прав на судебную защиту, подчеркнул юрист. По его мнению, для безопасности жителей следует, наоборот, ужесточить контроль за перепланировками, подчеркнул он.

«У нас сегодня граждане не защищены совершенно в жилищной сфере. Потому что на все обращения в жилищный надзор, в Роспотребнадзор, в прокуратуру им отвечают: мораторий на проверки, мы не можем проверять», — добавил он.

Важно каждые пять лет проводить инвентаризацию жилых домов, а если в какой-то из квартир проведена неузаконенная перепланировка – запрещать ее к продаже, считает Крохин. В противном случае в России неизбежны новые обрушения домов, что приводит к большому количеству жертв, заключил он.

Напомним, с 1 апреля в России вступили в силу новые правила перепланировки квартир, которые упрощают жизнь тем, кто сделал или планирует ремонты. Ранее это приравнивалось к реконструкции. Теперь этот вид переустройства относится к перепланировкам. И его не надо согласовывать с соседями, если не затронут тамбур.

Ранее дом в Астрахани обрушился из-за сноса несущей стены при перепланировке квартиры.

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