Педагог из Чувашии поверила «директору» и осталась без квартиры

В Чувашии мошенники под видом сотрудников ФСБ заставили пенсионерку оформить несколько кредитов и продать единственное жилье. Об этом сообщает УМВД республики.

Мошенники связались с 67-летним педагогом в одном из мессенджеров, женщина решила, что разговаривает с директором школы, в которой она преподает. «Руководитель» запросил фото расчетных листов за последние три месяца и сообщил, что учитель замешана в переводе денежных средств на Украину, поэтому с ней вскоре свяжется сотрудник ФСБ.

По указанию лжесиловиков пенсионерка обналичила накопления, оформила несколько кредитов и продала свою единственную квартиру, в которой прожила более 20 лет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей. Женщину нашли в Сызрани, по требованию мошенников она купила билет до Перми и уже была готова отправиться в путь. Подробностей о произошедшем потерпевшая рассказать не смогла, так как из-за шока ничего не смогла вспомнить.

Ранее блокадница отдала аферистам 13,2 млн рублей, испугавшись дела о финансировании ВСУ.