Учительница рычала на детей, потому что считала себя кошкой

OC: в Австралии учительница рычала на детей и облизывала руки, так как считала себя кошкой

Учительница в Австралии считала себя кошкой и рычала на детей во время уроков, пишет Oddity Central.

В Австралии разгорается скандал вокруг учителя средней школы Марсден в Логан-Сити, штат Квинсленд, которая, по словам родителей, вела себя неподобающим образом перед учениками. Сообщается, что педагог просила детей называть ее «мисс Мур», шипела на них, облизывала руки и даже носила аксессуары в виде кошачьих ушей.

«Она сидит в классе и облизывает руки. Это отвратительно», — поделился один из родителей.

Департамент образования Квинсленда подтвердил, что школа в курсе ситуации и занимается ее решением.

«Учителя обязаны придерживаться высочайших стандартов профессионализма. Такое поведение неприемлемо в государственных школах», — заявили в ведомстве.

Между тем, учительница отрицает все обвинения. Однако, несмотря на поддержку со стороны коллег и профсоюза, она больше не работает в школе.

Ранее суд обязал учителя выплатить $20 тыс. ученику, которого он ударил метлой.