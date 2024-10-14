Суд обязал учителя выплатить $20 тыс. ученику, которого он ударил метлой

Суд в Малайзии обязал бывшего учителя выплатить $20 тысяч ученику, которого он ударил метлой, пишет World of Buzz.

Бывший учитель начальной школы должен выплатить $20 тысяч в качестве компенсации своему экс-ученику, получившему травму в результате удара метлой по голове. В результате инцидента у 13-летнего подростка после этого началось сильное кровотечение, и ему потребовались пять швов.

Суд постановил, что использование метлы учителем в качестве средства запугивания учеников является недопустимым.

«Каждый педагог обязан понимать и соблюдать право детей на защиту в соответствии с законами Малайзии», — говорится в заявлении. Она также подчеркнула, что подобные инциденты недопустимы в образовательных учреждениях.

Сам ответчик принес свои извинения пострадавшему и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что школьник из Китая может стать инвалидом по вине учителя, заставившего его сделать 1000 приседаний.