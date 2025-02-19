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«Голова работает вообще?»: в Приморье педагог связывала детям руки скотчем и портила вещи

В Приморье учительницу обвинили в связывании детей скотчем и порче их вещей
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Shutterstock

В Приморском крае родители обвиняют педагога в психологическом насилии над детьми. Об этом сообщает «Владивосток №1».

Женщина работала в школе №5 в Тавричанке. По словам родителей, педагог портила вещи детям, кричала на них и связывала руки скотчем. В результате это привело к проблемам со здоровьем у детей.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале с новостью заметно, как учительница пытается сфотографировать класс и, пытаясь усадить их для снимка, кричит.

«Голова работает вообще твоя или нет?», – говорит она одному из учеников.

По словам одной из мам, у ее дочери появилась тревожность и тахикардия после случая со скотчем, девочка ушла на домашнее обучение из-за необходимости посещать врачей.

Родители заявили, что полтора года жаловались директору, но в администрации школы на ситуацию не реагировали. После обращения к главе района педагога уволили, но директор все еще занимает свой пост. Матери и отцы учащихся требуют возбудить дело о психологическом насилии.

Ранее шестиклассник из Москвы обвинил учительницу младших классов в побоях.

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