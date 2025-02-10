Женщина организовала фиктивную свадьбу, чтобы обмануть родственников на $1,6 млн

Китаянка организовала фиктивную свадьбу, чтобы обмануть родственников на $1,6 млн, пишет NDTV.

Женщина из Шанхая по фамилии Мэн была приговорена к тюремному заключению за крупное мошенничество. Она обманула своих родственников, представив им своего мужа, с которым познакомилась автостопом, как успешного бизнесмена в сфере недвижимости. С помощью этой аферы ей удалось похитить у семьи около $1,6 млн.

Китаянка задумала преступление после того, как ее собственное агентство недвижимости обанкротилось. Чтобы придать своим планам правдоподобность, она вышла замуж за водителя, с которым случайно познакомилась, и убедила его сыграть роль богатого застройщика.

После свадьбы Мэн рассказала родственникам, что ее новый муж занимается крупными инфраструктурными проектами и может помочь им приобрести недвижимость по выгодным ценам. Для подтверждения своих слов она купила квартиру за $137 тысяч и продала ее своему двоюродному брату за половину стоимости, попросив его рассказать остальным, что такая скидка стала возможной благодаря связям супруга.

Кроме того, Мэн приглашала родственников на презентации новых жилых комплексов, обещая скидки в размере $700 за квадратный метр. В результате не менее пяти членов семьи передали ей крупные суммы для покупки недвижимости, а некоторые даже продали свои квартиры в надежде на более выгодные условия.

Однако позже обман раскрылся, и женщина была арестована. Позже суд приговорил ее к тюремному сроку за мошенничество, а ее муж был освобожден от ответственности.

Ранее в Китае герои шуточной свадьбы в детском саду поженились через 20 лет.