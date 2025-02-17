В Краснодаре во время треш-стрима избили инвалида

Инвалида избили во время треш-стрима блогера Ильи Бакалина в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

На попавшем в сеть видео из стрима видно, что один из гостей трансляции со ударил кулаком в лицо молодому человеку с инвалидностью, после чего нанес ему удар ногой.

В беседе с РЕН ТВ Бакалин заявил, что сцена была актерской игрой для привлечения аудитории.

«Это наш друг, и у нас никакой не треш-стрим, мы просто иногда сценки делаем, у нас даже подписано, что все вымышленно», — говорит он.

Еще один блогер, Ярослав Щетинин, добавил, что «избитый» по сценарию якобы должен был грубо задеть девушку, а он — защитить ее.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В январе Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии.

Ранее лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье.