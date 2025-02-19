Названы быстрые способы, которые помогут избавиться от отечности глаз

Массаж с помощью холодных ложек является одним из самых быстрых и эффективных способов уменьшить отечность глаз. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Для этого нужно положить чистые металлические ложки в морозильную камеру на несколько минут, после чего дать им немного остыть и приложить к области глаз. Помимо этого, для этой цели можно использовать завернутые в чистую ткань кубики льда или гелевый пакет со льдом.

Еще один способ — лимфатический массаж лица, который будет способствовать оттоку жидкости из областей, где она скапливается. Для его выполнения специалисты советуют приложить пальцы к центру лица возле носа и двигать ими наружу, к вискам и вниз вдоль линии подбородка. Помимо этого, стоит пить больше воды и использовать освежающий спрей для лица, заключили они.

Врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что привычка тереть глаза руками может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, включая инфекционные заболевания, травмы и ухудшение остроты зрения.

Ранее был назван способ быстро снять кольцо с опухшего пальца.