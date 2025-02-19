Пассажирский самолет со сработавшей сигнализацией приземлился в Норильске

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, летевший из Красноярска, благополучно приземлился в Норильске после сработавшей во время полета сигнализации. Об этом сообщили в Telegram-канале компании — перевозчика.

«При выполнении рейса ТИ217, следующего по маршруту Красноярск — Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStar сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что сигнализация сработала через полтора часа после взлета лайнера. После этого пилот принял решение о снижении высоты и продолжении следования до аэропорта назначения.

Самолет приземлился в воздушной гавани в 7:05 по местному времени (3:05 мск). На борту находилось 156 пассажиров, из них восемь детей, никто из них не пострадал.

После инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку самолета.

Ранее сотни россиян не могли почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга.