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Пассажирский самолет со сработавшей сигнализацией приземлился в Норильске

NordStar: самолет со сработавшей сигнализацией благополучно сел в Норильске
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Shutterstock

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, летевший из Красноярска, благополучно приземлился в Норильске после сработавшей во время полета сигнализации. Об этом сообщили в Telegram-канале компании — перевозчика.

«При выполнении рейса ТИ217, следующего по маршруту Красноярск — Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStar сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что сигнализация сработала через полтора часа после взлета лайнера. После этого пилот принял решение о снижении высоты и продолжении следования до аэропорта назначения.

Самолет приземлился в воздушной гавани в 7:05 по местному времени (3:05 мск). На борту находилось 156 пассажиров, из них восемь детей, никто из них не пострадал.

После инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку самолета.

Ранее сотни россиян не могли почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга.

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