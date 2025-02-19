В Москве женщина получила травму головы во время драки с мужем из-за пива

В Москве мужчину подозревают в избиении супруги. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Митино. В день инцидента 31-летняя пострадавшая решила выпить пива, но 40-летний муж решил отнять бутылку у возлюбленной. После этого он нанес супруге удар по голове, у пары завязалась драка.

После конфликта оба обратились в больницу. У мужчины диагностировали травму головы, его возлюбленная получила черепно-мозговую травму, ушибы на голове, руках и лице.

«В отношении пивного абьюзера сейчас проводят проверку», – сообщается в публикации.

Известно, что супруги приехали в столицу из Уфы. Женщина продавала косметику онлайн, ее супруг подрабатывал монтажником электропроводки и копирайтером.

До этого в Екатеринбурге мужчина пригласил к себе знакомую из интернета на первое свидание, но во время встречи поссорился с ней. Хозяин нанес женщине не менее 20 ударов ножом и грозился выколоть глаза. Пострадавшая выжила, мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы.

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