Екатеринбуржец с ножом напал на женщину на первом свидании и угрожал выколоть глаза

В Екатеринбурге мужчину осудили за избиение женщины на первом свидании

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который проявил жестокость к женщине на первом свидании. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, россиянин познакомился с женщиной с помощью сайта. Позже они договорились о первой встрече, которая должна была произойти дома у фигуранта.

В квартире пара выпивала и общалась, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Россиянин нанес пострадавшей не менее 20 ударов ножом в лицо, голову и туловище, затем избивал ногами и руками.

Во время избиения он говорил, что после того, как новая знакомая перестанет дышать, он планирует выколоть ей глаза и ампутировать молочные железы.

«При попытке потерпевшей покинуть жилое помещение осужденный, догнав ее у выхода из квартиры, нанес два удара ножом в спину», – сообщается в публикации.

Женщина защищалась, поэтому смогла спастись и вызвать полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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