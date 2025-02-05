Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст на первую леди в суд

Французская журналистка Наташа Рей, осужденная за утверждения о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле является мужчиной, в ближайшее время подаст в парижский суд жалобу против первой леди страны. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

«Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рэй в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда», — сказал защитник.

По его словам, жалоба будет направлена против Брижит Макрон-Тронье и ее брата Жана-Мишеля Тронье, а также против их адвоката и трех судей, которые «сфальсифицировали процесс».

3 февраля Данглеан заявил, что Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в России, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. По словам Рей, жена французского лидера якобы родилась мужчиной. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (брат Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появилось трое детей.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер.