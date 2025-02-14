В США статистика ДТП с членами ЛГБТ-сообщества исчезла из отчетов NTSHA

В США в начале февраля с сайта Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) исчез набор данных, отслеживающих смертность в ДТП. Об этом сообщает Ars Technica.

«Начал циркулировать слух, что данные за 2022 год были удалены, потому что NHTSA начала разрешать отслеживать «другие» полы в данных FARS, начиная с этого отчета. Ожидалось, что NHTSA удалила данные, чтобы выполнить указ Трампа о «защите женщин», запретив правительству «усилия по искоренению биологической реальности пола», — говорится в сообщении.

По информации источника, данные без цензуры показали, что в отличие от прошлых лет, в 2022 году 22 жертвы ДТП были задокументированы с использованием категории пола, которая до этого никогда не отслеживалась.

Представители NHTSA не подтвердили информацию, изменяется ли набор данных для их удаления или для исправления. Это станет известно, когда данные снова появятся на сайте. По предварительной информации, это произойдет через несколько дней.

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