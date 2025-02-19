Названы главные причины выпадения волос

Грибковые инфекции могут быть причиной выпадения волос. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, для диагностики необходимо сдать ПЦР-анализ на дерматофиты. Кроме того, проблема может возникнуть из-за нарушения работы щитовидной железы.

«Когда ее функции снижаются, волосы становятся редкими, тусклыми, а кожа — отечной и безжизненной. Дополнительные симптомы — постоянная усталость, сонливость, низкое давление. Часто люди списывают такие состояния на стресс или усталость после праздников, но на самом деле проблема может быть связана с гормональным фоном», — сказала Сережина.

Врач также рекомендует обратить внимание на половые гормоны, потому что их избыток также может провоцировать облысение. Еще один фактор — нарушение обмена веществ на фоне проблем с работой печени или поджелудочной железы. Помимо этого, волосы могут выпадать из-за нарушения кровообращения, недостатка витаминов и микроэлементов, заключила эксперт.

Врач Genotek Здоровья Маргарита Дьяконова до этого рассказала «Газете.Ru», что самое популярное и долгосрочное последствие после Covid-19 ― это выпадение волос. По ее словам, до 49% пациентов, перенесших Covid-19, обращаются к врачам по поводу выпадения волос.

Ранее было названо простое средство, предотвращающее поседение волос.