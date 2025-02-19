Жителя Хабаровского края обвинили в сборе данных о воинских частях

ФСБ: в Хабаровском крае мужчину арестовали за сбор данных о воинских частях

Суд арестовал жителя Бикина в Хабаровском крае по обвинению в сборе данных о российских воинских частях и участниках специальной военной операции для украинской разведки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый вышел на кураторов из ГУР Украины через иностранный мессенджер и договорился с ними сотрудничать. Он собирал данные о военно-техническом оснащении воинских частей, а также местных военнослужащих, которые участвуют в СВО.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Суд отправил его в СИЗО.

Накануне в ЛНР задержали сотрудника правоохранительных органов по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ФСБ, житель Сватовского муниципального округа собирал данные о местных подразделениях Вооруженных сил. Также он передавал информацию о личном составе МВД, координаты расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Информацию использовали противники для ударов по объектам региона.

Ранее военный суд приговорил двух братьев за попытку поджечь воинскую часть в Подмосковье.