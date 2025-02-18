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Российские ученые добились прорыва в борьбе с пожарами и предотвращении взрывов

В ПНИПУ разработали огнетушащий порошок, превосходящий аналоги на 25%
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МЧС России

Ученые Института технической химии УрО РАН и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый высокоэффективный огнетушащий порошковый состав. Он способен не только быстро ликвидировать возгорания, но и предотвращать взрывы, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Огнетушащие порошки на основе минеральных солей давно используются в системах пожаротушения, однако их гигроскопичность и склонность к слёживанию ограничивали их применение.

Новый состав, разработанный российскими учеными, решает эти проблемы благодаря использованию кристаллогидратов, в частности гексагидрата магний-аммоний фосфата. Этот материал выделяет водяной пар при разложении, что значительно снижает температуру очага возгорания.

Ключевым достижением стало внедрение супергидрофобной добавки на основе наночастиц диоксида кремния. Эти частицы создают защитную оболочку вокруг компонентов порошка, предотвращая их слеживание и придавая водоотталкивающие свойства. В результате порошок сохраняет свои характеристики в течение 10 лет и обеспечивает высокую эффективность распыления — 98%.

Испытания показали, что новый состав создает облако огнетушащего вещества всего за 2,25 миллисекунды, что позволяет мгновенно подавлять пламя и предотвращать взрывы.

«Разработанный порошок не только тушит возгорания, но и обеспечивает высокую надежность систем пожаротушения», — отметил Виктор Вальцифер, профессор ПНИПУ и заведующий лабораторией ИТХ УрО РАН.

Ранее в России создали ракету для тушения природных пожаров.

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