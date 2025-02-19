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В Приамурье частично заблокирован выезд к госгранице

Amur.Life: в Приамурье частично заблокирован выезд к госгранице
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Заповедное Приамурье/VK

В Приамурье частично заблокирован выезд к госгранице из-за профилактических мероприятий. Об этом пишет Amur.Life со ссылкой на сообщение администрации Сковородинского муниципального округа.

«Введены ограничения на въезд и временное пребывание в полосе местности между государственной границей и рубежом инженерно-технических сооружений. Это связано с проведением профилактических мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Запрет распространяется на лиц, намеревающихся прибыть в эти зоны с целью проведения досуга — для охоты, рыбалки и туризма, а также для других целей, не связанных с хозяйственной деятельностью. Также запрещается проезд в эти зоны для посещения мест трудовой деятельности или службы, посещения лечебных и образовательных учреждений, а также родственников. Исключение делается только для лиц, проживающих в данной местности.

До этого в Приамурье задержали главу миграционного отдела за превышение полномочий.

Ранее в Приамурье закрыли уголовное дело на мужчину, тащившего собаку на авто по снегу.

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