В Приамурье задержали главу миграционного отдела за превышение полномочий

В Приамурье задержали начальника миграционного отдела полиции по подозрению в злоупотреблении полномочиями и организации незаконной миграции. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК России по Амурской области.

«Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отделения по вопросам миграции межмуниципального образования МВД России «Бурейский», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый совместно с предпринимателем из Благовещенска организовывал незаконное пребывание граждан Кыргызской Республики с помощью поддельных документов. В записях содержались ложные данные о трудоустройстве мигрантов, что позволяло им пребывать на территории России в безвизовом режиме.

Задержанный сотрудник полиции будет находиться под стражей во время следствия.

29 октября в Тобольске задержали заместителя руководителя МВД по делу о незаконной миграции. По версии следствия, задержанный вступил в сговор с тремя жительницами Тобольска и Тобольского района, направленный на организацию незаконной миграции иностранных граждан.

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