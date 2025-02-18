Грабитель вырвал деньги из рук женщины возле банкомата в российском городе

В Ярославле мужчина вырвал наличные из рук женщины, которая снимала деньги в банкомате. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в помещении банковского отделения, когда посетительница снимала деньги в банкомате. В этот момент туда зашел неизвестный, который выхватил из рук женщины 13 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о грабеже по факту случившегося. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1987 года рождения. Фигурант сообщил, что успел потратить похищенные средства по своему усмотрению.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее в Петербурге продавец проспал ограбление магазина.