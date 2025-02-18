РЖД ввели наказание для распивающих алкоголь пассажиров

Правила программы лояльности «РЖД Бонус» обновили. В них внесли изменения, которые предусматривают лишение пассажиров накопленных баллов за нарушение общественного порядка, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).
Там пояснили, что теперь за распитие алкогольных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиров лишат накопленных баллов. Они будут списаны в полном объеме с персонального счета участника программы лояльности.
В ФПК отметили, что с начала 2025 года более 100 пассажиров потеряли свои баллы за различные нарушения.
До этого управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что в России водителям за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф размером 30 тыс. рублей.
Она также сказала, что подобное наказание предусмотрено и для лиц, передавших управление транспортным средством человеку, который находится в состоянии опьянения, а также для тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Ранее двое пьяных россиян попытались угнать самолет.